Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Додано: Вів 18 кві, 2017 12:26

Добрый день.

Если сжать мой вопрос по максимуму, то примерно получится следующее - меня интересует (и не только меня) - схема подачи в суд заявления, но таким образом, чтоб не было судебного сбора или чтоб судебный сбор был минимален.[/quote]



в соответствии с ч.3 ст.22 ЗУ "О защите прав потребителей" вы вообще не должны платить судебный сбор, — причем не только при подаче искового заявления, но и при подаче апелляционных и кассационных жалоб.



Но убедить в этом наши суды сможет не каждый.[/quote]





А жалоба прокурору по надзору?

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.