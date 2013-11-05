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Кредит - БАНКРОТ

Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1122112311241125

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 2.7 5 620
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
34%
209
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
15%
95
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
15%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
23%
144
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
12%
77
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 12:05

  sinowi написав:
  sens написав:
  sinowi написав:Тут много разных людей, неужели никто ни в зуб ногой?

Суд,исполнитель и только так.


Добрый день.
Если сжать мой вопрос по максимуму, то примерно получится следующее - меня интересует (и не только меня) - схема подачи в суд заявления, но таким образом, чтоб не было судебного сбора или чтоб судебный сбор был минимален.


в соответствии с ч.3 ст.22 ЗУ "О защите прав потребителей" вы вообще не должны платить судебный сбор, — причем не только при подаче искового заявления, но и при подаче апелляционных и кассационных жалоб.

Но убедить в этом наши суды сможет не каждый.
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 12:26

Добрый день.
Если сжать мой вопрос по максимуму, то примерно получится следующее - меня интересует (и не только меня) - схема подачи в суд заявления, но таким образом, чтоб не было судебного сбора или чтоб судебный сбор был минимален.[/quote]

в соответствии с ч.3 ст.22 ЗУ "О защите прав потребителей" вы вообще не должны платить судебный сбор, — причем не только при подаче искового заявления, но и при подаче апелляционных и кассационных жалоб.

Но убедить в этом наши суды сможет не каждый.[/quote]


А жалоба прокурору по надзору?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2017 12:57

  sinowi написав:А жалоба прокурору по надзору?


в гражданском процессе нет ни прокурора, ни надзора.
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2017 16:43

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Тогда надо найти тот Орган, который осуществляет надзор за судьями. Если фактический истец настойчивый и в его жилах не течет ,,заячья,, кровь,, - он по любому победит бюрократию
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2017 12:24

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

И чтобы я предложил тем самым 200 плюс. Кто надеется все свое вернуть не особо надеясь на Фонд, а представителям 4 очереди на Фонд полагаться весьма смело, надо разделиться на группы исходя из места жительства и подавать в суд коллективные иски, но только не на Фонд или Банк, а на тех кому банк отдал неотдаваемые кредиты и самым первым в этом списке будет сам Жеваго.
Если умные мое предложение прочитают - появится и шанс. Самыми оптимальными будут группы по 10 - 12 человек из одной области.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2017 13:19

  sinowi написав:И чтобы я предложил тем самым 200 плюс. Кто надеется все свое вернуть не особо надеясь на Фонд, а представителям 4 очереди на Фонд полагаться весьма смело, надо разделиться на группы исходя из места жительства и подавать в суд коллективные иски, но только не на Фонд или Банк, а на тех кому банк отдал неотдаваемые кредиты и самым первым в этом списке будет сам Жеваго.
Если умные мое предложение прочитают - появится и шанс. Самыми оптимальными будут группы по 10 - 12 человек из одной области.

Cудя по вашей регистрации , вы с 2006 года читаете оффтоп и прочую ересь , которую тут пишут новые и проверенные бойцы этого форума . Сегодняшний совет , на практике не применим или имеет низкий уровень реализации
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2017 22:57

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Так ведь это единственная возможность для возврата ДЕНЕГ: Есть стратегия и тактика - нужны те саме ограбленные по сговору группой лиц. Зачем повторять уже написанное, если у кого есть мозги, тот попробует рискнуть - в данном случае, напасть организованной толпой будет и надежнее и дешевле.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2017 16:47

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

с ветки Байки про банки і не тільки....

prodigy написав:
вопрос к форумчанам
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
коллекторская контора UCG-UA рассылает СМС с требованием вернуть долг банку Финансы и Кредит (якобы по кредиту). сумма смешная меньше 300 грн, но долг фиктивный :mrgreen:

У меня было в этом покойном банке 2 депо(500 евро и 6100 долларов) -банк умер и не платил даже % с декабря 2014. в ноябре 2015 получил от фонда в гривне (потеря на курсе около 600 долл).однако остались 2 карточных счета (гривна/доллар и евро) и за 3 года якобы образовался "овердрафт" около 300грн,(возможно СМС-банкинг).

3 года тишины и с 10 апреля начал получать СМС (всего 9шт) с требованием закрыть долг.
написал в UCG-UA с просьбой выслать на мыло копию кредитного договора -выслали номера карточных счетов(при открытии депозитов 2625)и написали, что я сам должен знать свои долги. Я в ответ послал их в лес и больше не пишут, но СМС с угрозами присылают регулярно :mrgreen:
на вопрос какой кредит я мог брать в валюте в 2013г -откинули долг по евро карте, но по карте гривна/доллар продолжают требовать оплату

Stringer написав:
в конторе был зарплатный проект в фике, в 2012 году от него отказались, трём сотрудникам сечас начали звонить коллекторы по долгам, толи за смс, толи за иб, непонятно.
суммы такие же - около 300 грн.

chipmunk написав:
А труп фіка дійсно став зомбі, з друга хочуть бабло за якусь карту, яку він не брав, не активував але вона(платна) випущена як ексклієнту в подарунок...

собирают бабло шоб расчитаться с клиентами 200+
5.10
на 100% в евро
ВВГ
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 10:54

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Добрый день!

Есть ли какой то контакт с банком (телефон)?
Коллекторы хотят долг по договору, карта (около 300 грн.).
Согласна заплатить, но не хочется, чтобы деньги ушли неизвестно куда.
Хотелось бы конкретики.

Заранее благодарна, если подскажете, как связаться.
Если никак не можешь решить проблему, значит, ты сам - часть этой проблемы
Ann
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:19

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Проскочила информация - возможно и левая. Вкладчикам банка ФиК 200 плюс вроде бы собираются выдать по 10% от той суммы, на которую вкладчики ФиКа были ограблены Бандой.
Вынес это на форум не как инфу, а лишь как слух, возможно еще кто то слышал, а возможно и действительно что то там готовится. Но ведь почти всегда и дыма без огня не бывает
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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