|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:16
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
Может банк форум? Выплаты уже осуществляются
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
Интересно, а что конкретно было в банке Форум?
Если что то и будет назначено в плане выплат кредиторам ФиКа, как о этом узнать?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:05
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
ну только надо понимать, что ростик еще тот балабол... сумму могли заблокировать, а не списать, до рассмотрения апелляции
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
|