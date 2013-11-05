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Кредит - БАНКРОТ

Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1123112411251126

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 2.7 5 620
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
34%
209
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
15%
95
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
15%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
23%
144
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
12%
77
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:16

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Может банк форум? Выплаты уже осуществляются
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Интересно, а что конкретно было в банке Форум?

Если что то и будет назначено в плане выплат кредиторам ФиКа, как о этом узнать?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:05

Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... iHsRuuD6qA
ну только надо понимать, что ростик еще тот балабол... сумму могли заблокировать, а не списать, до рассмотрения апелляции
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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