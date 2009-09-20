Фондовый рынок и все что с ним связано

St/2 Терять и терять - это уже не очень то по современному. Давайте подумаем, человеку, который живет в Украине уже терять по сути то и нечего. Маленькие зп,иногда хватает только дотянуть до следующего месяца. Я вот пока мне отвечали на форуме уже нашел бесплатные курсы https://sdg-trade.com/obuchenie/besplatnoe , которые не только с обучающей литературой но и с тестовыми заданиями.
Правоохоронці викрили групу шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії "Tesla Motors Inc" заволодівали коштами громадян, двох осіб затримали.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Відзначається, що зловмисники створили сайт ***, де розмістили інформацію про продаж акцій та облігацій корпорації "Tesla".
Крім того, шахраї зареєстрували у Києві підприємства ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна".
"У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура Києва просить усіх, хто постраждав від шахрайських дій посадовців ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна" звернутися з відповідними заявами до правоохоронців.