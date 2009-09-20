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Фондовый рынок и все что с ним связано
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 05 бер, 2019 10:54
SIRIUS
почитайте Положение НБУ 5 от 02.01.19, раздел IX.
раньше было ограничение, что физик-рез может открыть счет за границей только на время пребывания за границей, иначе путь был в НБУ. Но реально выудить это никто не мог.
Сейчас вообще нет запретов на открытие счетов в инобанках.
Открываете счет на себя за границей и перечисляете. Документы под перечисление средств на свой счет за границей, по идее, требовать не должны. Зависит от требований конкретного банка-реза. Но в базу Е-лимиты НБУ Вас внесут, т.к. в год Вы можете выгнать дло 50 тыс евро. Если другие цели (инвестиции, кредиты и т.д.) документы будут брать в любом случае.
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bogdanfc
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Додано: Вів 05 бер, 2019 20:17
bogdanfc, благодарю за информацию.
Успешный человек имеет цель, неудачник — уважительную причину.
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SIRIUS
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Додано: Пон 11 бер, 2019 13:36
К сожалению ничего нового. Сейчас существуют много интересных проектов с визуализацией. И как раз хотелось бы узнать больше информации о их влиянии на молодое поколение предпринимателей
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Simon_Shah
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Додано: Вів 09 кві, 2019 16:31
Господа кто нибудь сталкивался с налогооблажением прибыли полученной у иностранного брокера ? Может знаете спец форум ?
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Kirk Hammet
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:27
Kirk Hammet написав:
Господа кто нибудь сталкивался с налогооблажением прибыли полученной у иностранного брокера ? Может знаете спец форум ?
Если работать с США, то надо подписать форму W8-BEN и тогда платишь у них 10% с дохода от дивов.
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mdsd1
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