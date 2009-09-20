RSS
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:37

6 трендов фондового рынка до конца года
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 11:49

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

Привіт усім. Невже на фінансовому форумі фондовий ринок зовсім забутий і нема цікавості його обговорювати? Я у цьому році лише почав пробувати займатися акціями, було б цікаво обмінюватися думками чи досвідом щодо акцій/ПІФів і тп.
Знаю, що є форумчани які займаються фондою, але якщо і обговорюють десь, то вимушені це робити на валютній, криптовій чи навіть на гілці по нерухомості, так як дана гілка не популярна

Мене цікавлять питання: хто чому віддає перевагу - окремим акціям чи вкладенням у ETF? суто американська фонда чи купуєте компанії з інших частин світу?

Я спочатку вкладався в ETF, щоб не платити податки, але потім все ж не витримав і почав купувати акції. Зараз не можу сказати, що краще, адже все дуже волатильно. Ще позавчора етф показував кращий прибуток ніж у куплених акцій просумованих по питомій вазі. Але вчора був хороший день і вже акції виглядають краще. Також взяв американські, європейські, японські та деяких інших частин світу. Проте європейські зразу пішли в мінус, американські ростуть, японські на другому місці поки.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 14:04

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

контингент не тот.
Я когда то приводил пример вложеного капитала в квартиру под сдачу, с примерным подсчетом годового кешфлоу, который в лучшем случае имеет 4-7% годовых в валюте.
Приводил прирост своего портфеля, рассказывал про средний прирост капитала при вкладывании в СП500. И тд и тп.
НО, людям не зашло. Меня еще тут хейтили, когда трамп торговую начал, тыкали в графики... Ну что, на сегодня все тот же портфель показывает с начала года более 20% в валюте.

Я не торгую, я просто покупаю разные ЕТФки... Как когда то Баффет предложил пари хеджфондам - что если в долгосроке ктото обыграет СП500 - то тому дам лям(или что-то вроде того). Ну и ктото там откликнулся, вложил в разные фонды(считай акции) и... не смог обыграть на длинном промежутке СП500. Поэтому не вижу смысла рыпаться, тратить время на изучение отчетов... Бери себе ЕТФки на пенсию да и все.
