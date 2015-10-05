Додано: Суб 04 жов, 2025 17:31

Сибарит написав: ЛАД написав: Ваше мнение?

Похоже на очередную попытку изменения формы в надежде, что это изменит содержание.

Похоже на очередную попытку изменения формы в надежде, что это изменит содержание.А пузо и борода все равно на месте 😁

Вы слишком глубоко копаете.Об изменении содержания я даже не думал. Я больше о том, о чём написалЖаль, мало отзывов.Мне кажется, что это всё же ведёт к снижению авторитета учителя (и так невысокому).Пан Андрей быстро превратится просто в Андрея. А когда учитель такой же, то к нему можно и не особо прислушиваться. Так же, как к товарищу - он такой же, знает столько же, его можно слушать, а можно и нет. То самое "панібратство", о котором написал, понятно, что к "радяншине" обращение по имени-отчеству никакого отношения не имеет, но у нас же сейчас, когда хотят что-то обругать, то сразу вспоминают "совок".Надо поинтересоваться, как на Западе.