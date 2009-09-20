Фондовый рынок и все что с ним связано

Додано: Суб 04 жов, 2025 11:49

Привіт усім. Невже на фінансовому форумі фондовий ринок зовсім забутий і нема цікавості його обговорювати? Я у цьому році лише почав пробувати займатися акціями, було б цікаво обмінюватися думками чи досвідом щодо акцій/ПІФів і тп.

Знаю, що є форумчани які займаються фондою, але якщо і обговорюють десь, то вимушені це робити на валютній, криптовій чи навіть на гілці по нерухомості, так як дана гілка не популярна



Мене цікавлять питання: хто чому віддає перевагу - окремим акціям чи вкладенням у ETF? суто американська фонда чи купуєте компанії з інших частин світу?



Я спочатку вкладався в ETF, щоб не платити податки, але потім все ж не витримав і почав купувати акції. Зараз не можу сказати, що краще, адже все дуже волатильно. Ще позавчора етф показував кращий прибуток ніж у куплених акцій просумованих по питомій вазі. Але вчора був хороший день і вже акції виглядають краще. Також взяв американські, європейські, японські та деяких інших частин світу. Проте європейські зразу пішли в мінус, американські ростуть, японські на другому місці поки.