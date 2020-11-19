Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:33
Я в шоке
Всем доброго времени суток, у меня ситуация какова, произошло дтп, виновник являетса клиентом упск, вину он признал, так как вылетел на встречную полосу, я читаю отзывы про эту контору и они оценивают не по нормальному а по минмуму и вылаты люди месяцами ждут, этот му*** который в меня вьехал, от удара у меня порвало кузов у машины, вырвала всю левую ходовую, я молчу про двери и тд, тоисьть я судя с одзывов понимаю, что они это в 1000грн оценят? Да даже если б.у ставить, токо на 50000 оно все обойдётся, это минемум с роботой и покраской, а уменя машына свежо выкрашена была, кузов под замену, а он токо стоит 1000$ как минемум в том состояни что был у меня! И соберать с говна и палок не кто не будет! Я так понимаю лучше сразу в суд подавать? Кто что посоветует я просто в ШОКЕ! И благодаря этому не до (водиле) я остался без роботы!
Додано: Чет 19 лис, 2020 19:48
ureckijmaksim198
1) у Вас авто какого года?
2) ОСАГО покроет убытки за вычетом износа на заменяемые детали. Если выплата на карту - еще минус 20%
3) таки сразу фоткайте все документы - подавать жалобу
4) разницу по ремонту по деталям, которые замените, можно востребовать с водителя-виновника. Так оно работает, ОСАГО при значительном убытке никогда всего не покроет
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