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Обслуговування в українських
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Українська Пожежно-Страхова
Компанія (УПСК)

Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Українська Пожежно-Страхова Компанія (УПСК) 2.9 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
15
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:33

Я в шоке

Всем доброго времени суток, у меня ситуация какова, произошло дтп, виновник являетса клиентом упск, вину он признал, так как вылетел на встречную полосу, я читаю отзывы про эту контору и они оценивают не по нормальному а по минмуму и вылаты люди месяцами ждут, этот му*** который в меня вьехал, от удара у меня порвало кузов у машины, вырвала всю левую ходовую, я молчу про двери и тд, тоисьть я судя с одзывов понимаю, что они это в 1000грн оценят? Да даже если б.у ставить, токо на 50000 оно все обойдётся, это минемум с роботой и покраской, а уменя машына свежо выкрашена была, кузов под замену, а он токо стоит 1000$ как минемум в том состояни что был у меня! И соберать с говна и палок не кто не будет! Я так понимаю лучше сразу в суд подавать? Кто что посоветует я просто в ШОКЕ! И благодаря этому не до (водиле) я остался без роботы!
ureckijmaksim198
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:48

ureckijmaksim198
1) у Вас авто какого года?
2) ОСАГО покроет убытки за вычетом износа на заменяемые детали. Если выплата на карту - еще минус 20%
3) таки сразу фоткайте все документы - подавать жалобу
4) разницу по ремонту по деталям, которые замените, можно востребовать с водителя-виновника. Так оно работает, ОСАГО при значительном убытке никогда всего не покроет
NoName CK
 
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