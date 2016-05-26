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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 14:37

https://new.minfin.com.ua/ua/universalbank/den-klienta-2021?utm_source=callcenter&utm_medium=email&utm_campaign=deposit_news_universalbank_den-klienta-2021
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:53

Універсал каже, що є можливість через гарячку віддалено замовити перевипуск картки з безкоштовною доставкою кур'єром на всій території України (очевидно, що підконтрольній Україні).
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:52

klug колись так подарунки доставляли , до депозиту. дійсно - видзвонив кур"ер та передав в руки. Зустрілися біля АТБ, я був с пакетом.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:34

Re: Універсал (Universal Bank)

жлобский банчик лупит 5% при оплате картой в ДП Документ :evil:
снижение комиссий, говорите... :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:32

  cohan написав:жлобский банчик лупит 5% при оплате картой в ДП Документ :evil:
снижение комиссий, говорите... :mrgreen: :mrgreen:

можете написать конкретнее? где платили и за какую услугу комиссия?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:38

  Bosstone написав:
  cohan написав:жлобский банчик лупит 5% при оплате картой в ДП Документ :evil:
снижение комиссий, говорите... :mrgreen: :mrgreen:

можете написать конкретнее? где платили и за какую услугу комиссия?


Городок, Бандеры 23, загран
выпускает три чека: пошлина, услуга LG Документ и Послуги банка, вот в послуги банка почти 60 грн

конечно, их можно понять - пошлина должна быть уплочена в полном размере,
но все же, все же...

хоть на страховку на напаривают ( это когда отказался, а при оплате - ррраз, и включена "по qr коду"), и то ладно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:57

  cohan написав:
  Bosstone написав:
  cohan написав:жлобский банчик лупит 5% при оплате картой в ДП Документ :evil:
снижение комиссий, говорите... :mrgreen: :mrgreen:

можете написать конкретнее? где платили и за какую услугу комиссия?


Городок, Бандеры 23, загран
выпускает три чека: пошлина, услуга LG Документ и Послуги банка, вот в послуги банка почти 60 грн

конечно, их можно понять - пошлина должна быть уплочена в полном размере,
но все же, все же...

хоть на страховку на напаривают ( это когда отказался, а при оплате - ррраз, и включена "по qr коду"), и то ладно

Так це комісія банку, який поставив термінал/тумбу. Треба було б платити прямо на рахунок (СЕП), щоб не платити таку комісію.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 13:31

Re: Універсал (Universal Bank)

Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:19

  Bosstone написав:Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?

Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:24

  Son of Sun написав:
  Bosstone написав:Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?

Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.

Не знаю, может в чеке на услуги банка указан Универсалбанк
Bosstone
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 21.04.10
Подякував: 642 раз.
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