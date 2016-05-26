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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 бер, 2021 14:37
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Додано: Чет 01 кві, 2021 15:53
Універсал каже, що є можливість через гарячку віддалено замовити перевипуск картки з безкоштовною доставкою кур'єром на всій території України (очевидно, що підконтрольній Україні).
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klug
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Додано: Чет 01 кві, 2021 20:52
klug колись так подарунки доставляли , до депозиту. дійсно - видзвонив кур"ер та передав в руки. Зустрілися біля АТБ, я був с пакетом.
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cohan
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:32
можете написать конкретнее? где платили и за какую услугу комиссия?
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Bosstone
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:38
Bosstone написав:
можете написать конкретнее? где платили и за какую услугу комиссия?
Городок, Бандеры 23, загран
выпускает три чека: пошлина, услуга LG Документ и Послуги банка, вот в послуги банка почти 60 грн
конечно, их можно понять - пошлина должна быть уплочена в полном размере,
но все же, все же...
хоть на страховку на напаривают ( это когда отказался, а при оплате - ррраз, и включена "по qr коду"), и то ладно
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cohan
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Додано: Чет 27 тра, 2021 12:57
cohan написав: Bosstone написав:
можете написать конкретнее? где платили и за какую услугу комиссия?
Городок, Бандеры 23, загран
выпускает три чека: пошлина, услуга LG Документ и Послуги банка, вот в послуги банка почти 60 грн
конечно, их можно понять - пошлина должна быть уплочена в полном размере,
но все же, все же...
хоть на страховку на напаривают ( это когда отказался, а при оплате - ррраз, и включена "по qr коду"), и то ладно
Так це комісія банку, який поставив термінал/тумбу. Треба було б платити прямо на рахунок (СЕП), щоб не платити таку комісію.
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Son of Sun
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Додано: Чет 27 тра, 2021 13:31
Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?
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Bosstone
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:19
Bosstone написав:
Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?
Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.
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Son of Sun
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:24
Son of Sun написав: Bosstone написав:
Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?
Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.
Не знаю, может в чеке на услуги банка указан Универсалбанк
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Bosstone
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