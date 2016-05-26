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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 14:33
Bosstone написав: Son of Sun написав: Bosstone написав:
Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?
Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.
Не знаю, может в чеке на услуги банка указан Универсалбанк
в чеке, терминал приклеен к тумбе
отримувач АТ Универсалюбанк
вынагорода банку за послуги по здийсненню операций з платижными картками
а у других двух чеков оримывачи Документ и УМВС (чи Миграцийна, чи это одно и то же), в общем четко что АТ Универсабланк
ну такое, все равно расходы, конечно, но я чуток прифигел )
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:40
Bosstone написав: Son of Sun написав: Bosstone написав:
Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?
Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.
Не знаю, может в чеке на услуги банка указан Универсалбанк
Також не знаю, клієнт мовчить
Пару років тому робив паспорт, так через тумбу на місці знімала якась прокладка нехилу комісію, то платив через банкінг.
Впевнений, що так роблять далеко не всі, а потім шукають винних де завгодно, лише не в собі.
Навіть якщо тумба робить р2р-переказ, то у універсала немає комісії і за це.
Тому на деталі треба чекати від клієнта.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:46
cohan написав:
в чеке, терминал приклеен к тумбе
отримувач АТ Универсалюбанк
вынагорода банку за послуги по здийсненню операций з платижными картками
а у других двух чеков оримывачи Документ и УМВС (чи Миграцийна, чи это одно и то же), в общем четко что АТ Универсабланк
ну такое, все равно расходы, конечно, но я чуток прифигел )
виходить, що тегипку дуже потрібні грошенята тоді
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