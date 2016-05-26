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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:33

  Bosstone написав:
  Son of Sun написав:
  Bosstone написав:Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?

Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.

Не знаю, может в чеке на услуги банка указан Универсалбанк


в чеке, терминал приклеен к тумбе
отримувач АТ Универсалюбанк
вынагорода банку за послуги по здийсненню операций з платижными картками

а у других двух чеков оримывачи Документ и УМВС (чи Миграцийна, чи это одно и то же), в общем четко что АТ Универсабланк

ну такое, все равно расходы, конечно, но я чуток прифигел )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:40

  Bosstone написав:
  Son of Sun написав:
  Bosstone написав:Все равно не пойму. Разве у Универсала бывают тумбы?

Особисто не бачив, лише банкомати.
Ймовірно, клієнт всунув карту універсала в тумбу, і він вирішив, що цей коміс зняв універсал, а не прокладка від МВС.

Не знаю, может в чеке на услуги банка указан Универсалбанк

Також не знаю, клієнт мовчить :)
Пару років тому робив паспорт, так через тумбу на місці знімала якась прокладка нехилу комісію, то платив через банкінг.
Впевнений, що так роблять далеко не всі, а потім шукають винних де завгодно, лише не в собі.
Навіть якщо тумба робить р2р-переказ, то у універсала немає комісії і за це.
Тому на деталі треба чекати від клієнта.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:46

  cohan написав:в чеке, терминал приклеен к тумбе
отримувач АТ Универсалюбанк
вынагорода банку за послуги по здийсненню операций з платижными картками

а у других двух чеков оримывачи Документ и УМВС (чи Миграцийна, чи это одно и то же), в общем четко что АТ Универсабланк

ну такое, все равно расходы, конечно, но я чуток прифигел )

виходить, що тегипку дуже потрібні грошенята тоді :twisted:
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:25

Son of Sun
і тоді і зараз і потім вони йому потрібні :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:10

Тумбы в таких местах стоят "кого надо".
Если не ошибаюсь, это банк "при МВД" для проведения "своих" операций - "Украинский капитал" (но это не точно). Платежи как в указанной ситуации, или например оплаты за эвакуатор, штрафплощадку ("кого надо" штрафплощадку. Киевляне могут знать), и т.д.

И комиссии там конечно беспредельные, но никого другого туда не впустят, т.к. "эту корову" доит МВД :) И эти комиссии, и прочие "допы" аккуратно складываются в неприметную кубышку, чтобы никто кроме узкого круга инсайдеров не знал "внутреннюю кухню"
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:09

Перевод с карты Универсала на карту Монобанка в валюте

День добрый,

есть $ депозит в Универсале и соответственно карта, которая к нему привязана.
И есть $ карта Монобанка.

Возможно ли как-то БЕЗ посещения отделения Универсала перекинуть упавшие по окончанию депозита средства на карту Монобанка или же как-то подвязать ее к депозиту, чтобы они сразу туда и упали.
Инетбанк Универсала Монину карту не видит, приложение Мони карту Универсала тоже...
Поддержка Мони помочь не смогла.

Банк то один и тот же, почему такие сложности?
adimka
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:43

adimka

$ (валюта) ходить лише 1 каналом - SWIFT
в курсі які там побори? :)
greenozon
 
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