|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:12
Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5568
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48420
|6180897
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|651
|211609
|
|
|427
|66529
|
|