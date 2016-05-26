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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:12

  Son of Sun написав:Можна на А-Банк без комісії перевести.

Валюту ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11

  mustbe написав:
  Son of Sun написав:Можна на А-Банк без комісії перевести.

Валюту ? )

Ага! :) SWIFT туди безктоштовний з котобанка
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:45

  Son of Sun написав:
  mustbe написав:
  Son of Sun написав:Можна на А-Банк без комісії перевести.

Валюту ? )

Ага! :) SWIFT туди безктоштовний з котобанка

Так то з котобанка - там горох зі свої приплачує, а питання було про універсал.
klug
 
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