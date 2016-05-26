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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:12
Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
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mustbe
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11
mustbe написав: Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
Ага!
SWIFT туди безктоштовний з котобанка
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:45
Son of Sun написав: mustbe написав: Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
Ага!
SWIFT туди безктоштовний з котобанка
Так то з котобанка
- там горох зі свої приплачує, а питання було про універсал.
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