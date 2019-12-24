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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 687688689690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:12

  Son of Sun написав:Можна на А-Банк без комісії перевести.

Валюту ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11

  mustbe написав:
  Son of Sun написав:Можна на А-Банк без комісії перевести.

Валюту ? )

Ага! :) SWIFT туди безктоштовний з котобанка
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:45

  Son of Sun написав:
  mustbe написав:
  Son of Sun написав:Можна на А-Банк без комісії перевести.

Валюту ? )

Ага! :) SWIFT туди безктоштовний з котобанка

Так то з котобанка - там горох зі свої приплачує, а питання було про універсал.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:17

S: ...Можна на А-Банк без комісії перевести.

M: Валюту ? )

S: Ага! :) SWIFT туди безктоштовний з котобанка
  klug написав:Так то з котобанка - там горох зі свої приплачує, а питання було про універсал.

Зазначив альтернативу виводу саме валюти від котів з мінімальними втратами.
На Універсал або кедами через касу, або конвертувати в гривню.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:31

  adimka написав:есть $ депозит в Универсале и соответственно карта, которая к нему привязана.
И есть $ карта Монобанка.

Возможно ли как-то БЕЗ посещения отделения Универсала перекинуть упавшие по окончанию депозита средства на карту Монобанка или же как-то подвязать ее к депозиту, чтобы они сразу туда и упали.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:12

депо плюшки

https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2021/Pravila%202021.pdf
Додатковий бонус до стандартної процентної ставки
+0,25% річних
У Період Акції Вкладник відкриває (або переоформлює) Строковий вклад.

и не только...
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:08

  kulikrom написав:https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2021/Pravila%202021.pdf
Додатковий бонус до стандартної процентної ставки
+0,25% річних
У Період Акції Вкладник відкриває (або переоформлює) Строковий вклад.

и не только...

Який максимальний прОцент по депо зараз в Комси2, цього моніного пилососа?
Сам і відповідаю.
Знайшов шо через чатбот 9,5% максимальна ставка від року.
Якщо накинуть ще 0,5% від 100000 і 200000 буде 10%.
Комса вигідніша з 11% річних.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 687688689690
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