Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:12
Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
mustbe
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11
mustbe написав: Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
Ага!
SWIFT туди безктоштовний з котобанка
Son of Sun
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:45
Son of Sun написав: mustbe написав: Son of Sun написав:
Можна на А-Банк без комісії перевести.
Валюту ? )
Ага!
SWIFT туди безктоштовний з котобанка
Так то
з котобанка
- там горох зі свої приплачує, а питання було про універсал.
klug
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:17
S: ...Можна на А-Банк без комісії перевести.
M: Валюту ? )
S: Ага!
SWIFT туди безктоштовний з котобанка
klug написав:
Так то
з котобанка
- там горох зі свої приплачує, а питання було про універсал.
Зазначив альтернативу виводу саме валюти від котів з мінімальними втратами.
На Універсал або кедами через касу, або конвертувати в гривню.
Son of Sun
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:31
adimka написав:
есть $ депозит в Универсале и соответственно карта, которая к нему привязана.
И есть $ карта Монобанка.
Возможно ли как-то
БЕЗ посещения отделения
Универсала перекинуть упавшие по окончанию депозита средства
на карту Монобанка
или же как-то подвязать ее к депозиту, чтобы они сразу туда и упали.
klug
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:12
https://www.universalbank.com.ua/storage/app/media/2021/Pravila%202021.pdf
Додатковий бонус до стандартної процентної ставки
+0,25% річних У Період Акції Вкладник відкриває (або переоформлює) Строковий вклад.
и не только...
kulikrom
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:08
Який максимальний прОцент по депо зараз в Комси2, цього моніного пилососа?
Сам і відповідаю.
Знайшов шо через чатбот 9,5% максимальна ставка від року.
Якщо накинуть ще 0,5% від 100000 і 200000 буде 10%.
Комса вигідніша з 11% річних.
Квесторе_поверніться
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