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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:32
klug написав: kulikrom написав:
столб
Які стовби? Вони вже давно х2 максимум.
Саме так Комса2 спаршивів...ні солодкого прОцента ні класичних стовпів.
Он РОяль теж максимум 10% пропонує. Але стовп в 500 можна поповнити на 100000.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:29
klug написав:
давно х1
2 максимум
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kulikrom
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:48
kulikrom написав: kulikrom написав:
Додатковий бонус ...
работает тема. пополненный вчера 9,5%-й столб за ночь подрос до 10%. Новые столбы - 9,75%
Поповнювали СЕПом відразу депо чи через картковий рахунок?
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V2
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:07
V2 написав:
через картковий рахунок
всё делаю в Телеграм-боте. Можно ли напрямую СЕПить на депо, не знаю, карта всё равно дебетовая. Карту по Р2Р с ПУМБы или Моно, Альфа, Изи... Знаю точно, с Ощадного можно пополнять в Телеге, но я ощадный тоже с карты пополнял
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kulikrom
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Додано: Вів 09 лис, 2021 14:40
підняли гривневі ставки
тепер і тут 11 вже є
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wolt450
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:34
wolt450 написав:
підняли гривневі ставки
05.11 годовой псевдо-столб через бота был открыт под 10,25%. Сегодня = 10,00%. Но, таки 2-хлеток теперь 11%, был бы правильным столбом, красивая стратегия бы после пумбы вырисовалась
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kulikrom
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Додано: Вів 09 лис, 2021 16:07
kulikrom написав: wolt450 написав:
підняли гривневі ставки
05.11 годовой псевдо-столб через бота был открыт под 10,25%. Сегодня = 10,00%. Но, таки 2-хлеток теперь 11%, был бы правильным столбом, красивая стратегия бы после пумбы вырисовалась
В Ахметбая поповнення без обмежень.
Комса2 пролітає.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 лис, 2021 20:28
Квесторе_поверніться написав:
В Ахметбая поповнення без обмежень.
Обмежене фондом.
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klug
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:15
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
В Ахметбая поповнення без обмежень.
Обмежене фондом.
Це вже воля імярека...перевищувати Фонд чи ні...в Ахметбая на пару місяців і перевищити можна. Ні?
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:58
Квесторе_поверніться написав:
Це вже воля імярека...перевищувати Фонд чи ні...в Ахметбая на пару місяців і перевищити можна. Ні?
у мене в Моні з добрих півроку було біля 600к , спас спокійно і бачив сни ,
де я з дівкою серед Весни.
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