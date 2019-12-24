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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:16

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:і бачив сни ,
де я з дівкою серед Весни.


гарний початок, прошу продовжувати!
greenozon
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
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  #<1 ... 689690691692
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