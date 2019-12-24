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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:16
Goodman написав:
і бачив сни ,
де я з дівкою серед Весни.
гарний початок, прошу продовжувати!
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greenozon
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