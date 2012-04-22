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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:50
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:53
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:58
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
если ТАС только до 200, то смысл? уж лучше получить в грн тогда от фонда. или надежда на 200 + ?
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
Какие два ярда? Там выплаты на меньше одного
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:20
смысла нет, поэтому от такой схемы отказались:
если Тигипко согласится на поглощение, тогда выплачивать ему не только физиков под фондом но и физиков 200+ а также юр.лица и другие обязательства банка.
самая свежая (17.09.2018) новость с сайта фонда про Диамант гласит:
Как видите депозитчиков диаманта отправляют не в ТАС, а в любой банк-агент фонда. Видимо что-то не срослось. Учитывайте что при передаче в ТАС досрочно вклады Диаманта расторгать не разрешили.
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