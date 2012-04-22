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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1573157415751576

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 477
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
122
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 477
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:50

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

https://minfin.com.ua/2018/12/12/35963560/
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:53

  ivanbotanloh написав:а если ТАС заберет ВТБ, то уже ТАС будет выплачивать в валюте вклада?депозит будет продлен или расторгнут?


Конечно продлён, кому охота с 1го дня раздать все деньги? Да и не потянет он 2 ярда на раз выдать. Такую сумму без рефинанса наверное только приват бы потянул.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

если ТАС только до 200, то смысл? уж лучше получить в грн тогда от фонда. или надежда на 200 + ?
ivanbotanloh
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08

  vitaliian написав:
  ivanbotanloh написав:а если ТАС заберет ВТБ, то уже ТАС будет выплачивать в валюте вклада?депозит будет продлен или расторгнут?


Конечно продлён, кому охота с 1го дня раздать все деньги? Да и не потянет он 2 ярда на раз выдать. Такую сумму без рефинанса наверное только приват бы потянул.

Какие два ярда? Там выплаты на меньше одного
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12

  ivanbotanloh написав:если ТАС только до 200, то смысл? уж лучше получить в грн тогда от фонда. или надежда на 200 + ?

В диаманте комсомолец забрал все ликвидные активы и гарантированные выплаты до 200.
А в фонде осталось барахло и все потерпевшие, начиная с 4 очереди
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:20

  ivanbotanloh написав:если ТАС только до 200, то смысл?

смысла нет, поэтому от такой схемы отказались:
Виконавча дирекція Фонду 06 грудня 2018 року прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку АТ «ВТБ БАНК», що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком, при реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

если Тигипко согласится на поглощение, тогда выплачивать ему не только физиков под фондом но и физиков 200+ а также юр.лица и другие обязательства банка.
  Stringer написав:В диаманте комсомолец забрал все ликвидные активы и гарантированные выплаты до 200.


самая свежая (17.09.2018) новость с сайта фонда про Диамант гласит:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує здійснювати відшкодування коштів вкладникам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за договорами банківського рахунку (включаючи карткові рахунки) в межах 200 тисяч гривень засобами Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - Система).

Отримати відшкодування за вкладом можна через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Системи.


Как видите депозитчиков диаманта отправляют не в ТАС, а в любой банк-агент фонда. Видимо что-то не срослось. Учитывайте что при передаче в ТАС досрочно вклады Диаманта расторгать не разрешили.

Звертаємо увагу, що угода з приймаючим банком відновлює дію договорів, укладених між ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та вкладниками зі збереженням умов договорів – вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Якщо строк повернення депозиту не настав, то достроково зняти кошти з вкладу можливо лише за умови, що така «опція» передбачена депозитним договором.
vitaliian
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