Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:24
Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:37
Так Приват підтримали...не Порошенко а Міністерство фінансів - читай урядГройсмана.
Ще Газмяссвого часу.
А за кордоном які є банки, де власники державні банки України?
Гриценко...наш Президент
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