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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1647164816491650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:24

  Квесторе_поверніться написав:Проект банок супостата став дуже збитковим, який вимагає підтримки.
ВТБ підтримати відмовились.

Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:37

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Проект банок супостата став дуже збитковим, який вимагає підтримки.
ВТБ підтримати відмовились.

Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.

Так Приват підтримали...не Порошенко а Міністерство фінансів - читай урядГройсмана. :)
Ще Газмяссвого часу.
А за кордоном які є банки, де власники державні банки України?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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