саша написав:Igneus Политика продажи активов Фонда... 2.3.1. До першої черги продажу відносяться активи (майно), які характеризуються: - НАЙВИЩОЮ прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реализации.... получается, что торговые центры и дорогостоящие здания должны продаваться в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! Почему ликвидатор нарушает этот порядок??? как Вы думаете, могут ли кредиторы потребовать от ликвидатора и фонда выставить на продажу ГО ВТБ на основании этого порядка 2.3.1. и вообше, согласно принципам морали и человечности(зачем бездумно заставлять ждать кредиторов, все равно же продавать )?Использование огромного здания в центре под офис ликвидатора- необоснованно дорого даже в части коммуналки
Богатство приобретается неправедным путем и для этого, в частности, используются управляемые кризисы. Банкротство банков - это вид управляемого кризиса. Есть такая пословица: "Своим все - чужим закон". И хотя в Украине закон называется "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", его используют прежде всего для отбора собственности у физических лиц. Поэтому о человечности и морали тут речь явно не идет и Вам не стоит проявлять слабость, упоминая об этих качествах. Ну а ЗАКОН, в том числе и эту политику Фонда об очередности продажи активов, будем поворачивать против наших оппонентов, кем бы они не были, дискредитируя их на их же ошибках. Тем более, что Фонд сам ее принял, а поскольку его юристы опыта работы с Евросудом явно не имеют и поэтому не знают, что тот смотрит не только на содержание закона, но и на его качество (доступность, четкость, предсказуемость применения), то на такое его отношение к вкладчикам будем отвечать ему взаимностью.
саша написав:2 Какой порядок продажи активов .? Фонд выставил на анг .аукцион со скидкой 80%- не купили. Когда и с какой уценкой и от какой цены будет выставляться актив в след. раз согласно правилам фонда?
Я пока с политикой продаж активов Фондом толком не разбирался, поскольку только нашел ее после того, как Фонд сообщил, без ссылок на нее, что будет продавать ГО ВТБ в третью очередь. Но в ближайшее время я ею и, возможно, судебной практикой по ней, если она есть, займусь. Предварительно могу лишь предположить, что все активы, которые неоднократно выставлялись на торги и не были проданы, будут объединяться в пулы и выставляться на торги с максимальным дисконтом, как говорится, "с молотка", лишь бы продать. У ВТБ в эти пулы пойдут, вероятно, права требования по многим из его бездарно розданных кредитов, которые не обслуживаются, а их на сумму около 18,5 млрд.грн., и только около 3,3 млрд.грн. из них обслуживаются, поскольку недвижимость (жилую, нежилую, землю) должны распродать если и с дисконтом, то он вероятно не будет превышать 50%-70%.
Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору № NB15/02, заключенным с юридическим лицом, а именно: сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л. Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту! Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.
Особенно умиляет в этом пуле, кроме многих кредитов без обеспечения, обеспечение по кредитному договору № NB15/02, заключенным с юридическим лицом, а именно: сік чорничний у кількості 2448 банок 3 л., сік горобиновий у кількості 4900 банок 3 л., огірки консервовані у кількості 6400 банок 3 л., сік березовий у кількості 14017 банок 0.3 л. Это же надо додуматься до такого, чтобы взять такое обеспечение по кредиту! Фактически в обеспечении лишь стеклянные банки, так как заемщик уже, наверное, банкрот и поэтому наполнять их соками и огурцами некому, а если речь идет о наполненной, но нереализованной продукции, то она уже с душком.[/quote]
....не, ну а что, ВнешТоргБанк Раиси.....с мировым именем, с филиалами по Всему шарику....самые ликвидные залоги....
Повторю свой вопросик, кто из кредиторов ВТБ , на сегодня вход в инициативную группу ,которая может посещать фонд гарантування, и где можно ознакомиться с результатами этих плодотворных встреч???
abc111 как минимум,они периодически коллективно подают везде запросы, среди них есть пострадавшие 7 очереди и ,например, инфо по Баккаре у них инсайдерская. 2 форумчанин rsq вроде бы был на приемах у ликвидатора. 3 в банке сказали, что инфо на сайте фонда,надходження до банку есть уже той суммой, к-рая реально поступила на счет. а витрати - только те , к-рые указаны. Ничего более, (проценты минфину и т.д.) с надходжень ВТБ не платится. По перспективам судебных дел инфо нет. По вопросу быстрейшей продажи ГО ВТБ сказали обращаться в Фонд , а не в банк. По вопросам быстрейшего распродажи кредитного портфеля- сказали, что затягивать не будут, вроде бы планируют пулами продавать.Может кто-то еще из вкладчиков сможет что-то узнать и немного "подогнать " Фонд, банк.