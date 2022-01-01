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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:58

lara_08
А, яснопонятно
Nikstep
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:45

Re: Комерційний Індустріальний Банк

підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
ksu
 
Повідомлень: 35
З нами з: 31.01.23
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 17:47

  ksu написав:підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?

Нельзя, на период военного положения и все такое
Nikstep
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:05

  ksu написав:підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?

Це таке написало? Через чат-бот мабуть можна, я там бачив щось таке
AVolkov
 
Повідомлень: 36
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:38

  ksu написав:підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?

тю, через саппорт поменяйте, я так сделала
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 44
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:41

  lloydbanksua написав:
  Zochan написав:
sens написав: Лояльні 0,7% при видачі готівки


lloydbanksua написав:Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%


А я чомусь подумав "Лояльні" - це якась лояльність типу кешбек 0.7% при знятті, якщо виконати, якісь умови

В принципе, неплохая карта, единственно, что за открытие 100 грн. и 10% начисляется от 25к. Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.

Якщо використовувати для інтернет-торгівлі наприклад, то ці 100 ж як крапля в морі
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:54

Pavlenko Borys Да и 25 000 сейчас вообще не деньги, условия норм
Nikstep
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:00

  Nikstep написав:Pavlenko Borys Да и 25 000 сейчас вообще не деньги, условия норм

и ничто кстати не мешает пойти и снять в супермаркет налик за 5 грн вместо процента, не во всех маркетах есть ограничение на сумму покупки, там достаточно что то пробить чтобы открылась касса
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 44
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