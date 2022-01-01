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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:58
lara_08
А, яснопонятно
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Nikstep
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:45
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
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ksu
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Додано: Суб 13 кві, 2024 17:47
ksu написав:
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
Нельзя, на период военного положения и все такое
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Nikstep
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:05
ksu написав:
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
Це таке написало? Через чат-бот мабуть можна, я там бачив щось таке
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AVolkov
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:38
ksu написав:
підкажіть, а що – ліміт по карті через інтернет-банкінг не можна зараз змінити?
тю, через саппорт поменяйте, я так сделала
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Minnie Mouse
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Додано: Пон 06 тра, 2024 21:41
lloydbanksua написав: Zochan написав: sens написав:
Лояльні 0,7% при видачі готівки
lloydbanksua написав:Комісія за видачу готівки в Україні 0,7%
А я чомусь подумав "Лояльні" - це якась лояльність типу кешбек 0.7% при знятті, якщо виконати, якісь умови
В принципе, неплохая карта, единственно, что за открытие 100 грн. и 10% начисляется от 25к. Лимит на безналичный перевод 200к вполне норм.
Якщо використовувати для інтернет-торгівлі наприклад, то ці 100 ж як крапля в морі
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Pavlenko Borys
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Додано: Пон 06 тра, 2024 21:54
Pavlenko Borys Да и 25 000 сейчас вообще не деньги, условия норм
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Nikstep
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:00
Nikstep написав:Pavlenko Borys
Да и 25 000 сейчас вообще не деньги, условия норм
и ничто кстати не мешает пойти и снять в супермаркет налик за 5 грн вместо процента, не во всех маркетах есть ограничение на сумму покупки, там достаточно что то пробить чтобы открылась касса
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Minnie Mouse
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