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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1747174817491750

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:33

За главный офис фонд деньги получил. С учетом предыдущих продаж, фонд должен был накопить нам на 30%. Очень ждем)
7742
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 08:20

Не, там 30% не будет!
Я смотрел по месяцам по июль включительно... Они там наторговали чуть выше 25 мин. И расходы фонда на ВТБ примерно столько же. В результате ноль!
Значит имеем только офис 294 и пул квартир на 15. Где-то 23% !
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 11:16

Продовжено задоволення вимог сьомої черги кредиторів АТ «ВТБ БАНК»
22.09.2021
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 961 від 20 вересня 2021 року погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 391 165 864,59 грн.

У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «ВТБ БАНК».

Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 651 943 107,62 грн, що становить 50% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів сьомої черги.

Эта новость и радует и огорчает, так как сейчас 30% отдадут, а дальше тишина. На ближайшие 1,5 месяца выставлены аж целых два лота на 200 и 600 тыс.
7742
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:47

  7742 написав:За главный офис фонд деньги получил. С учетом предыдущих продаж, фонд должен был накопить нам на 30%. Очень ждем)

Вы были правы,
Уже и зашли эти 30%!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 14:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кто знает, у банка активы кончились?
Фонд на аукцион уже как минимум месяц ничего не выставляет.
Юрикам после последней выплаты больше рассчитывать не на что?
7742
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:24

Походу все!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:03

самый крутой банк из покойных.

рассчитался со всеми за всё !

убили крутой ликвидный банк набитый деньгами.

спасибо тебе, ВТБ, покойся с миром.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 07:02

  IMPRINTER написав:самый крутой банк из покойных.

рассчитался со всеми за всё !

убили крутой ликвидный банк набитый деньгами.

спасибо тебе, ВТБ, покойся с миром.

Чтобы так боролись со всем что считают угрозой...
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

УЗ согласилась выплатить бывшей дочке российского ВТБ Лизинг 10 млн долларов за пользование имуществом. Соответствующее мировое соглашение утвердил 15 декабря хозяйственный суд Киева.

https://urm.media/uz-pogodilasya-viplat ... ya-majnom/

А что там с долгами УЗ перед ВТБ (Украина) там на сколько я помню тоже была немалая сумма или долги уже продали за копейки :?

Еще есть инфа по ПИБ.

21 декабря Верховный Суд принял решение о недействительности договора купли-продажи прав требования ПАО «Проминвестбанк» и VR Global Partners по кредитным договорам Укрзализныци.

В 2011-2012 годах ГП «Южная железная дорога» и ГП «ЮЗЖД» заключили с ПАО «Проминвестбанк» 9 кредитных договоров на общую сумму 196,25 млн долларов.

Через семь лет, в феврале 2019 года, банк передал в пользу компании VR Global Partners, L.P. все права требования по заключенным кредитным договорам и соответствующим договорам обеспечения. Таким образом, состоялась попытка заменить лицо кредитора в обязательстве.

В УЗ подчеркивают, что компания VR Global Partners, L.P. не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, и соответственно, не может быть кредитором, что и подтвердил суд.
Михалыч
 
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