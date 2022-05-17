Універсальна

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 25 кві, 2022 08:32
Чи можна в даній компанії оформити зелену картку?
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КнОпОчкА_
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Додано: Вів 17 тра, 2022 11:03
Хороша страхова компанія за свої гроші. Треба було терміново отримати ліки за кордоном, бо опухло око. Організували і похід до лікаря, і ліки. Всім задоволена.
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Иришка25
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