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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:03
Re: Універсальна
Хороша страхова компанія за свої гроші. Треба було терміново отримати ліки за кордоном, бо опухло око. Організували і похід до лікаря, і ліки. Всім задоволена.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:55
Re: Універсальна
Хотів похвалити компанію, бо завжди справно записували до лікаря і покривали навіть доволі серйозні медикаменти, але ж треба було нарватися і оплатити ліки самому. надіслав їм чеки, і чекаю на покриття уже другий тиждень.
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