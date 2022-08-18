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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Вів 17 тра, 2022 11:03
Re: Універсальна
Хороша страхова компанія за свої гроші. Треба було терміново отримати ліки за кордоном, бо опухло око. Організували і похід до лікаря, і ліки. Всім задоволена.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:55
Re: Універсальна
Хотів похвалити компанію, бо завжди справно записували до лікаря і покривали навіть доволі серйозні медикаменти, але ж треба було нарватися і оплатити ліки самому. надіслав їм чеки, і чекаю на покриття уже другий тиждень.
Додано: Сер 22 чер, 2022 09:57
У вас є послуга страхування майна? Чи розповсюджується вона на шкоду, завдану окупантами/ракетними ударами?
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:41
Re: Універсальна
Можно у вас оформить договор ДМС, находясь за границей?
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:21
На сайті немає телефону для дзвінків тих клієнтів, які зараз перебувають за кордоном. А коли обираю кнопку "запитати", то там теж можу ввести лише український номер і зв'язатись з Універсальною не маю можливості.
Додано: Чет 18 сер, 2022 07:52
У цій страховій найшвидші виплати що я бачила. Раніше користувалася послугами іншої компанії, але через неякісну співпрацю почала шукати нових страховиків. Універсальна стала моєю основною страховою, дякую за оперативність.
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