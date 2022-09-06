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Обслуговування в українських
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Універсальна

Універсальна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.6 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 08:32

Чи можна в даній компанії оформити зелену картку?
КнОпОчкА_
 
Повідомлень: 3
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:03

Re: Універсальна

Хороша страхова компанія за свої гроші. Треба було терміново отримати ліки за кордоном, бо опухло око. Організували і похід до лікаря, і ліки. Всім задоволена.
Иришка25
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:44

Чи діє ваше каско за кордоном?
GALINA88
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:55

Re: Універсальна

Хотів похвалити компанію, бо завжди справно записували до лікаря і покривали навіть доволі серйозні медикаменти, але ж треба було нарватися і оплатити ліки самому. надіслав їм чеки, і чекаю на покриття уже другий тиждень.
Skif
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 09:57

У вас є послуга страхування майна? Чи розповсюджується вона на шкоду, завдану окупантами/ракетними ударами?
MarinaGrum
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:41

Re: Універсальна

Можно у вас оформить договор ДМС, находясь за границей?
Герания
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:21

На сайті немає телефону для дзвінків тих клієнтів, які зараз перебувають за кордоном. А коли обираю кнопку "запитати", то там теж можу ввести лише український номер і зв'язатись з Універсальною не маю можливості.
GALINA88
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:52

У цій страховій найшвидші виплати що я бачив. Раніше користувався послугами іншої компанії, але через неякісну співпрацю почав шукати нових страховиків. Універсальна стала моєю основною страховою, дякую за оперативність.
Z1GFRID
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 08:57

Re: Універсальна

Як можна поспілкуватися зі спеціалістом, якшо я за кордоном?
GALINA88
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.03.18
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:48

Re: Універсальна

Не було нагоди написати, та покриття по ліках прийшло вчасно. Не відслідкував зарахування, бо картка у дружини. Тому беру слова назад, все вчасно. Ще, може буде корисно комусь, в Універсальної зараз акція з мережею Окко, можна виграти 10 літрів пального і отримати бали на картку Fishka.
Skif
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
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