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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Універсальна

Універсальна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.6 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
43%
34
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:17

Re: Універсальна

Анонсували, що буде електронна зелена картка, на сайті досі немає, коли буде доступна?
Skif
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 3456
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