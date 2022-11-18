RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
Універсальна

Універсальна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.7 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
37
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:17

Re: Універсальна

Анонсували, що буде електронна зелена картка, на сайті досі немає, коли буде доступна?
Skif
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:43

Re: Універсальна

Дуже зручно, що створили застосунок і можна отримувати через нього індивідуальні пропозиції за привабливими цінами та знижки.
КнОпОчкА_
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 07:48

В калькуляторе на сайте не отображается скидка на Зеленую карту, как в таком случае покупать онлайн? Или эту разницу как-то вернут?
W7777
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:32

Оформила каско тут і жодного разу не пошкодувала. Виплата проходить за 5 днів, жодна страхова так швидко не робить.
КнОпОчкА_
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.