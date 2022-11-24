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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:17
Re: Універсальна
Анонсували, що буде електронна зелена картка, на сайті досі немає, коли буде доступна?
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:43
Re: Універсальна
Дуже зручно, що створили застосунок і можна отримувати через нього індивідуальні пропозиції за привабливими цінами та знижки.
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:48
В калькуляторе на сайте не отображается скидка на Зеленую карту, как в таком случае покупать онлайн? Или эту разницу как-то вернут?
Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:32
Оформила каско тут і жодного разу не пошкодувала. Виплата проходить за 5 днів, жодна страхова так швидко не робить.
Додано: Чет 24 лис, 2022 09:20
Чи можна на Файненсі отримати знижку на зелену картку в універсальній, хтось пробував?
Додано: Чет 24 лис, 2022 11:44
Re: Універсальна
Зараз є акція від Киівстара - 20% знижка на страхування через фінанс.юа !
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