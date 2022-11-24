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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Універсальна

Універсальна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.7 5 84
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
37
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:17

Re: Універсальна

Анонсували, що буде електронна зелена картка, на сайті досі немає, коли буде доступна?
Skif
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:43

Re: Універсальна

Дуже зручно, що створили застосунок і можна отримувати через нього індивідуальні пропозиції за привабливими цінами та знижки.
КнОпОчкА_
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 07:48

В калькуляторе на сайте не отображается скидка на Зеленую карту, как в таком случае покупать онлайн? Или эту разницу как-то вернут?
W7777
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:32

Оформила каско тут і жодного разу не пошкодувала. Виплата проходить за 5 днів, жодна страхова так швидко не робить.
КнОпОчкА_
 
Повідомлень: 5
З нами з: 06.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 09:20

Чи можна на Файненсі отримати знижку на зелену картку в універсальній, хтось пробував?
Skif
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 11:44

Re: Універсальна

Зараз є акція від Киівстара - 20% знижка на страхування через фінанс.юа !
maxprofit
 
Повідомлень: 1241
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:11

maxprofit
Дякую, не абонент Київстар, на жаль. Але знайшов промокод Black Friday.
Skif
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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