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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 22 чер, 2023 17:26
Re: Універсальна
Застрахувалася за порадою знайомих, бо у них лише хороші враження від Універсальної. Поки нагоди не було перевірити саме виплати, сподіваюсь, що і не з'явиться. Але про оформлення можу написати, що все на належному рівні, на запитання відповіли і швиденько оформили договір.
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