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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Універсальна

Універсальна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.9 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
57
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 17:26

Re: Універсальна

Застрахувалася за порадою знайомих, бо у них лише хороші враження від Універсальної. Поки нагоди не було перевірити саме виплати, сподіваюсь, що і не з'явиться. Але про оформлення можу написати, що все на належному рівні, на запитання відповіли і швиденько оформили договір.
Зоряна
 
Повідомлень: 11
З нами з: 28.09.17
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:47

Відгук про страхову

У мене автоцивілка від Універсальної. На сайті оформила, оплатила, ще й знижка була. Рекомендую
Полина
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 17:45

Re: Універсальна

Вітаю. Читала серед відгуків про цю страхову, що затримують виплати і намагаються завжди занизити суму відшкодування. Хотіла застрахувати тут своє авто, але тепер сумніваюся. Можливо, у когось були такі випадки? Буду вдячна, якщо поділитеся досвідом.
ОксанаХова
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.23
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:21

Добрий день. Чи є вікові рамки у страхуванні здоров*я людини

Добрий день. Чи є вікові рамки у страхуванні здоров*я людини пенсійного віку? :?: :?: :?:
sapohix926
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.08.23
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