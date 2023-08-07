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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 22 чер, 2023 17:26
Re: Універсальна
Застрахувалася за порадою знайомих, бо у них лише хороші враження від Універсальної. Поки нагоди не було перевірити саме виплати, сподіваюсь, що і не з'явиться. Але про оформлення можу написати, що все на належному рівні, на запитання відповіли і швиденько оформили договір.
Додано: Сер 05 лип, 2023 16:47
Відгук про страхову
У мене автоцивілка від Універсальної. На сайті оформила, оплатила, ще й знижка була. Рекомендую
Додано: Чет 20 лип, 2023 17:45
Re: Універсальна
Вітаю. Читала серед відгуків про цю страхову, що затримують виплати і намагаються завжди занизити суму відшкодування. Хотіла застрахувати тут своє авто, але тепер сумніваюся. Можливо, у когось були такі випадки? Буду вдячна, якщо поділитеся досвідом.
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:21
Добрий день. Чи є вікові рамки у страхуванні здоров*я людини
Добрий день. Чи є вікові рамки у страхуванні здоров*я людини пенсійного віку?
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