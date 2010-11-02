RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:51

Подскажете, если использовать для овернайт депозита. Скарбнияка карта . Сколько можно снять в банкомате за день и сколько отправит п2п и по сколько раз в день можно ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 22.12.16
Подякував: 218 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Skiw і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 672, 673, 674
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6732 872046
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 15:37
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4094, 4095, 4096
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40952 4965199
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 15:32
Квесторе_поверніться
ОКСІ БАНК 1 ... 45, 46, 47
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
462 75210
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 15:13
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8545)
07.06.2020 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.