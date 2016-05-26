Банк Інвестицій і Заощаджень

До чого тут 2016-й? Людина чітко пише, що шахрайство, яке тягнулося з 2017-го року вдалося виявити лише у липні 2020-го. Не знаю, правда, як так вишло. У ФОПа мав би бути клієнт-банк, де усі операції видно без будь-яких виписок з відділення. Чи Білочка так не вміє?
Щодо марності заяви до поліції, то, на скільки я пам'ятаю, судитися з банкою у рамках цивільного позову можна лише після того, як буде вирок у карній справі, де буде доведено, що співробітник вчинив злочин під час виконання службових обов'язків, тому без поліції ніяк. Намагатися щось стягнути з душевнохворих сенсу не бачу. Точність інформації на рівні "щось колись чув", тому раджу уточнити у юриста.