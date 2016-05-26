Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:00
v57 написав:
ото сколько терпел
с 2016г?
До чого тут 2016-й? Людина чітко пише, що шахрайство, яке тягнулося з 2017-го року вдалося виявити лише у липні 2020-го. Не знаю, правда, як так вишло. У ФОПа мав би бути клієнт-банк, де усі операції видно без будь-яких виписок з відділення. Чи Білочка так не вміє?
Щодо марності заяви до поліції, то, на скільки я пам'ятаю, судитися з банкою у рамках цивільного позову можна лише після того, як буде вирок у карній справі, де буде доведено, що співробітник вчинив злочин під час виконання службових обов'язків, тому без поліції ніяк. Намагатися щось стягнути з душевнохворих сенсу не бачу. Точність інформації на рівні "щось колись чув", тому раджу уточнити у юриста.
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klug
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Додано: Сер 02 вер, 2020 22:41
Сегодня получила смс, депозит 15 % в грн и 2,5% в долларах, выплата % в конце срока от 1 до 181 дня
solomia
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:04
solomia написав:
Сегодня получила смс, депозит 15 % в грн
персональна пропозиція треба розуміти..?
greenozon
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:05
greenozon написав:
персональна пропозиція треба розуміти..?
Нет, он и на их сайте есть:
https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... j-depozit/
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:06
greenozon написав: solomia написав:
Сегодня получила смс, депозит 15 % в грн
персональна пропозиція треба розуміти..?
Не персональная, на офиц сайте отображено, депозит прибутковий
solomia
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:09
дійсно, клас, але як бути із цим -
"Строк розміщення вкладу 370-555 днів"
виходить 15% на половину строку лише, а далі різко вниз, і що вийде в підсумку порахувати неважко
чи банк дає лише на півроку
(невірю)
greenozon
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:55
greenozon написав:
персональна пропозиція треба розуміти..?
як ви такий допитливий - то ось вам - 0675005408
це тел з СМС пов1домлення , можна усьо разузнать
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02
Ну мы ж уже эту заМанУхУ дето обсуждали
Там размещение не менее чем на 370дн, т.е. полгода 15% и след. полгода 7.5%.
Итого 11,25% на год, ч.т.д.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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