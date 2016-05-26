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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:00

  v57 написав:ото сколько терпел
с 2016г? ;)


До чого тут 2016-й? Людина чітко пише, що шахрайство, яке тягнулося з 2017-го року вдалося виявити лише у липні 2020-го. Не знаю, правда, як так вишло. У ФОПа мав би бути клієнт-банк, де усі операції видно без будь-яких виписок з відділення. Чи Білочка так не вміє?

Щодо марності заяви до поліції, то, на скільки я пам'ятаю, судитися з банкою у рамках цивільного позову можна лише після того, як буде вирок у карній справі, де буде доведено, що співробітник вчинив злочин під час виконання службових обов'язків, тому без поліції ніяк. Намагатися щось стягнути з душевнохворих сенсу не бачу. Точність інформації на рівні "щось колись чув", тому раджу уточнити у юриста.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:41

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Сегодня получила смс, депозит 15 % в грн и 2,5% в долларах, выплата % в конце срока от 1 до 181 дня
solomia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:04

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  solomia написав:Сегодня получила смс, депозит 15 % в грн

персональна пропозиція треба розуміти..?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:05

  greenozon написав:персональна пропозиція треба розуміти..?

Нет, он и на их сайте есть:
https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... j-depozit/
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:06

  greenozon написав:
  solomia написав:Сегодня получила смс, депозит 15 % в грн

персональна пропозиція треба розуміти..?

Не персональная, на офиц сайте отображено, депозит прибутковий
solomia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:09

дійсно, клас, але як бути із цим -
"Строк розміщення вкладу 370-555 днів"
виходить 15% на половину строку лише, а далі різко вниз, і що вийде в підсумку порахувати неважко

чи банк дає лише на півроку :) (невірю)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:55

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  greenozon написав:персональна пропозиція треба розуміти..?


як ви такий допитливий - то ось вам - 0675005408
це тел з СМС пов1домлення , можна усьо разузнать
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02

  Adast написав:
  greenozon написав:персональна пропозиція треба розуміти..?

Нет, он и на их сайте есть:
https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... j-depozit/

Ну мы ж уже эту заМанУхУ дето обсуждали
Там размещение не менее чем на 370дн, т.е. полгода 15% и след. полгода 7.5%.
Итого 11,25% на год, ч.т.д.
:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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