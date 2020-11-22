Банк Інвестицій і Заощаджень

если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:54
если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
никому не верю
Додано: Пон 23 лис, 2020 06:22
sens моя плановая экономика не может быть зависима от случайного выбора добавки к %% ставке депозита.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:05
Ставка без белочки,без бонусов и орешков,соответствует. Посмотрите на европромбанк-ставка высокая и понятная
никому не верю
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