если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:54
если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
никому не верю
Додано: Пон 23 лис, 2020 06:22
sens моя плановая экономика не может быть зависима от случайного выбора добавки к %% ставке депозита.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:05
Ставка без белочки,без бонусов и орешков,соответствует. Посмотрите на европромбанк-ставка высокая и понятная
никому не верю
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:23
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Редкостные ур**. Сначала в пятницу уточнили, буду ли я забирать деньги с закончившегося депозита. Сказал - да. Сегодня приехал, сказали, что валюты нет, будут заказывать и надо ждать от 1 до 3 дней. Просто скотство
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:34
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:44
Були часи, бєлочка нормально відпускала валюту громадянам за привабливим курсом. Нажаль, наразі, ані валюти, ані привабливих курсів.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
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