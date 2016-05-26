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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
16
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:37

Це типова поведінка для Бєлочки протягом останніх років. Курси світять, але не гріють ) то "гривночки немає", то "валюту вже розпродали" (с).
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 14:28

  User77 написав:неоднократно не уходят платежи. на экране сообщение. Выполнение операции не успешно.
Служба поддержки вообще какие то студенты. даже не попфтались помочь. В итоге снял все деньги и закрываю карту - если здесь есть представители банка - сделайте выводы.

а если кто собирается пользоваться их интернет банкингом - 1000% раз подумайте

Интернет банкинг у них очень убогий. Обещают улучшить. Посмотрим...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 15:49

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  darmet написав:Интернет банкинг у них очень убогий.

Так ще платний вроді...чи плату вже відмінили?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  darmet написав:Интернет банкинг у них очень убогий.

Так ще платний вроді...чи плату вже відмінили?

Плати нема, оскільки платити нема за що. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:14

Хто користується он-лайн обміном валют в цьому банку, підкажіть:
курси такі як і для готівкового обміну (на сайті) чи якісь інакші?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:21

  asteriks написав:Хто користується он-лайн обміном валют в цьому банку, підкажіть:
курси такі як і для готівкового обміну (на сайті) чи якісь інакші?

https://mustbe.ml/kurs/
  Svitlana написав:Водночас сдати валюту по цьому курсу у відділеннях банку неможливо. Менеджери пояснюють це відсутністю готівкової гривні. Солідний аргумент як для банку, правда?
решается зачислением гривны на карту/счёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:02

  asteriks написав:Хто користується он-лайн обміном валют в цьому банку, підкажіть:
курси такі як і для готівкового обміну (на сайті) чи якісь інакші?

Разовью мысль:
карты для онлайн-обмена - бесплатные в пользовании или есть какая-то абонплата?
Зачисление на карту - без комиссии, кто в курсе?

Спасибо за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:45

  Искатель написав:
  asteriks написав:Хто користується он-лайн обміном валют в цьому банку, підкажіть:
курси такі як і для готівкового обміну (на сайті) чи якісь інакші?

Разовью мысль:
карты для онлайн-обмена - бесплатные в пользовании или есть какая-то абонплата?
Зачисление на карту - без комиссии, кто в курсе?

Спасибо за ответы!

Кто-нибудь разъяснит обмен валют онлайн в этой банке?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:00

Банк начал брать деньги за перевыпуск депозитной карты…

Примерно 10 лет клиент банка , депозиты, и всегда перевыпуск карты по окончанию срока действия был бесплатным.
Сейчас чтобы получить карту для получения на нее процентов необходимо оплатить в кассу 50 грн.
Видимо ситуация у банка не очень...
green
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 06:54

  green написав:Примерно 10 лет клиент банка , депозиты, и всегда перевыпуск карты по окончанию срока действия был бесплатным.
Сейчас чтобы получить карту для получения на нее процентов необходимо оплатить в кассу 50 грн.
Видимо ситуация у банка не очень...

Они на этом больше потеряют.
darmet
 
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