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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
16
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 01:15

господа, скажите, соглдасно тарифов по Прыбутковому гаманцу снятие в сети "Атмосфера" без комисии и приписка - (10) – актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: http://www.atmosphere.net.ua
однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:

1) сеть атмосфера разве еще вообще жива?
2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
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  #<1 ... 58596061
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