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Обслуговування в українських
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Альфа - Гарант

Альфа - Гарант
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа - Гарант 2.9 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
5
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:32

отримав виплату відразу після лікування

У червні упав в торговому центрі, отримав травму ноги і сразу позвонив в Альфа-Гарант повідомив, вони зафіксували травму! Пройшов лікування і отримав виплату страхову від компанії через два тижні. Головне відразу щоб лікар все чітко прописав і відразу повідомити страхову про випадок.
AntonenkoVasSs0
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.07.23
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Модератори: Ірина_, Модератор

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