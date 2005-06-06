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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 26 лип, 2023 17:32
отримав виплату відразу після лікування
У червні упав в торговому центрі, отримав травму ноги і сразу позвонив в Альфа-Гарант повідомив, вони зафіксували травму! Пройшов лікування і отримав виплату страхову від компанії через два тижні. Головне відразу щоб лікар все чітко прописав і відразу повідомити страхову про випадок.
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