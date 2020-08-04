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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:42

Re: Ощадбанк

Goodman написав:klug да - так бюджетники вси роблять.
Пошерстить рахунки ОТГ - люди живут в нищите , с раздолбанными дорогами. в темени . в кучах мусора - но деньги ОТГ на депо. Казначейство довольно карантином - Вы нас не трогайте. мы Вас 1000 раз не тронем. Все.
Спасибо, на том что не раскрадены на "тендерах", так хоть деньги как-то сбережены.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27

https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules
Тут є де рити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:14

Re: Ощадбанк

колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26

  stas_rst написав:колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами

пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:53

Re: Ощадбанк

  balance написав:пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку

кинув з Моно ... вийшло і зайшло без %.
Дякую в карму!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:26

  balance написав:
  stas_rst написав:колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами

пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку

Вхід на Мій рахунок карту вже не комісується?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:38

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  balance написав:
  stas_rst написав:колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами

пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку

Вхід на Мій рахунок карту вже не комісується?
На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок), а вот входящий сэп на счет 1% до 1 июля, с 1 июля - БЕЗ КОМИССИИ, это круто.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:53

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:это круто

Нее, круто -- эт СЭП по 5К/оп :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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