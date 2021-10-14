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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:57
demichh написав:
Можно моб приложением пользоваться. Но у меня там всё по нулям.
Вход по отпечатку? А если вэб?
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Bosstone
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14
Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.
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wasilla
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:24
никогда не покупайте в Ощадбанке валюту, она у них всегда потрепанная/ветхая, обратно потом тяжело сдать, приходится искать где примут с 10% дисконтом(
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Пух
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40
wasilla написав:
Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.
Не совсем понятно, в чем проблема. Неужели ощад проводит оплату коммуналки путем перевода со счета, а не путем оплаты картой?
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Bosstone
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Додано: Сер 13 жов, 2021 19:50
Bosstone написав: wasilla написав:
Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.
Не совсем понятно, в чем проблема. Неужели ощад проводит оплату коммуналки путем перевода со счета, а не путем оплаты картой?
Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает
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Amethyst
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:09
Amethyst написав:
Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает
Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.
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Bosstone
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:16
Bosstone написав: Amethyst написав:
Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает
Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.
Отдельную кредитку никто ж не заставляет юзать, ну хай лежит себе на полке.
Но пенсам реально включают мелкий кредлимит по пенсионкам, отам и может быть залет
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Amethyst
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Додано: Сер 13 жов, 2021 23:04
Amethyst написав:
Отдельную кредитку никто ж не заставляет юзать, ну хай лежит себе на полке.
Описано саме так, ніби операція була ініційована з однієї картки, а списало частинами з двох, причому одна з яких була заблокована. Технічно твердження виглядає сумнівним, але описано саме так.
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klug
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:15
vadymbanker написав:
Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.
Подсказка, межбанк…
хорошие - это когда бесплатно.
лучшие - это когда банк вам доплачивает за пользование его продуктами.
очень сомневаюсь, что ощад тянет даже на хорошие
з.ы если что - я не клиент ощада не пользуюсь как физ.лицо. Пока что не нашел там даже хороших тарифов продуктов для себя.
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ol_zy
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