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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:57

  demichh написав:Можно моб приложением пользоваться. Но у меня там всё по нулям.

Вход по отпечатку? А если вэб?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:14

Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:24

Re: Ощадбанк

никогда не покупайте в Ощадбанке валюту, она у них всегда потрепанная/ветхая, обратно потом тяжело сдать, приходится искать где примут с 10% дисконтом(
Пух
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:40

  wasilla написав:Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.

Не совсем понятно, в чем проблема. Неужели ощад проводит оплату коммуналки путем перевода со счета, а не путем оплаты картой?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:50

  Bosstone написав:
  wasilla написав:Будьте обережні з кредиткою від Ощадбанка. Такого раніше не було.
Наразі якщо на ваших картках стоять ліміти(або не вистачає коштів), а ви, наприклад, оплачуєте комуналку то Ощад24 автоматично списує кошти на кредитній картці. Не допомагає встановлення лімітів та блокування кредитної картки.
П.С. Це ті кредитки які персонал Ощадбанка підсовує в обов'язковому порядку всім хто має картки від Ощада.

Не совсем понятно, в чем проблема. Неужели ощад проводит оплату коммуналки путем перевода со счета, а не путем оплаты картой?

Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:09

  Amethyst написав:Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает :(

Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:16

  Bosstone написав:
  Amethyst написав:Проблема в том, шо нарид даже не догадывается, шо у них на карте есть 1..5К кредлимиту, влазят в него и не думают погашать. Вернее он сам гасится с новых поступлений пенсий и т.п., но чаще всего не полностью и народ платит еще и по %% и ток потом прозревает :(

Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.

Отдельную кредитку никто ж не заставляет юзать, ну хай лежит себе на полке.
Но пенсам реально включают мелкий кредлимит по пенсионкам, отам и может быть залет :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 23:04

  Amethyst написав:Отдельную кредитку никто ж не заставляет юзать, ну хай лежит себе на полке.

Описано саме так, ніби операція була ініційована з однієї картки, а списало частинами з двох, причому одна з яких була заблокована. Технічно твердження виглядає сумнівним, але описано саме так.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:15

  vadymbanker написав:Спасибо за позицию. Но это не так, просто хорошие тарифы, на разные продукты, если их изучить и понять как ими пользоваться.
Подсказка, межбанк…

хорошие - это когда бесплатно.
лучшие - это когда банк вам доплачивает за пользование его продуктами.
очень сомневаюсь, что ощад тянет даже на хорошие :wink:
з.ы если что - я не клиент ощада не пользуюсь как физ.лицо. Пока что не нашел там даже хороших тарифов продуктов для себя.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:33

  Bosstone написав:Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.

Так воно і є.
Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної.
Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки.
Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.
Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року.
wasilla
 
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