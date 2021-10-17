RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:43

  wasilla написав:
  Bosstone написав:Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.

Так воно і є.
Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної.
Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки.
Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.
Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року.

Эти ДВЕ карты привязаны к ОДНОМУ счету?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 05.05.21
Подякував: 56 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1849185018511852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, Gippo, lel, Lost, sonechko, Квесторе_поверніться, Волоdимир і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99424)
18.10.2021 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.