wasilla написав:
Так воно і є.
Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної.
Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки.
Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.
Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року.
Эти ДВЕ карты привязаны к ОДНОМУ счету?