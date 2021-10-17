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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1849185018511852 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 507 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 152 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 140 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 106 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 507 Додано: Пон 18 жов, 2021 11:43 wasilla написав: Bosstone написав: Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат. Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.

Так воно і є.

Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної.

Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки.

Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.

Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року. Так воно і є.Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної.Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки.Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року.

Эти ДВЕ карты привязаны к ОДНОМУ счету? Эти ДВЕ карты привязаны к ОДНОМУ счету? Amethyst

Повідомлень: 1041 З нами з: 05.05.21 Подякував: 56 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 12:24 Ощадбанк Amethyst

Рахунки різні.

Воно автоматом таке робить якщо недостатньо коштів, або на основній картці встановлений ліміт. Відразу жере комісію, а потім в наступному місяці ще й пару копійок відсотків знімає з кредитки за користування кредиткою. Тільки встигай перекидати кошти на кредитку.

Прикольно зробили, будьте обережні. Я ще місяць назад в калцентр звонив, що за неподобство. Сказали що то я неуважний, не ту картку вибрав. Але ні, в жовтні повторилось все те саме.

п.С. По основній картці був ліміт і я його перевищив, мало б не провести операцію. А воно хлап і взяло гроші з кредитки. wasilla Повідомлень: 12 З нами з: 09.01.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 14:32 wasilla написав: Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим. Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.

Логіка підказує, що можна поповнити за номером рахунку без розблокування, та буде коштувати дешевше або й взагалі безкоштовно - залежить від того, які ще маєте картки у розпорядженні та тарифів на безготівкове зарахування на кредитку. Не маю натхнення розгадувати той пазл, але ви можете спробувати. Логіка підказує, що можна поповнити за номером рахунку без розблокування, та буде коштувати дешевше або й взагалі безкоштовно - залежить від того, які ще маєте картки у розпорядженні та тарифів на безготівкове зарахування на кредитку. Не маю натхнення розгадувати той пазл, але ви можете спробувати. klug Повідомлень: 6210 З нами з: 18.08.14 Подякував: 272 раз. Подякували: 825 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1849185018511852 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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