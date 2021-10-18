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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1850185118521853>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:43

  wasilla написав:
  Bosstone написав:Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.

Так воно і є.
Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної.
Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки.
Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.
Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року.

Эти ДВЕ карты привязаны к ОДНОМУ счету?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:24

Ощадбанк

Amethyst
Рахунки різні.
Воно автоматом таке робить якщо недостатньо коштів, або на основній картці встановлений ліміт. Відразу жере комісію, а потім в наступному місяці ще й пару копійок відсотків знімає з кредитки за користування кредиткою. Тільки встигай перекидати кошти на кредитку.
Прикольно зробили, будьте обережні. Я ще місяць назад в калцентр звонив, що за неподобство. Сказали що то я неуважний, не ту картку вибрав. Але ні, в жовтні повторилось все те саме.
п.С. По основній картці був ліміт і я його перевищив, мало б не провести операцію. А воно хлап і взяло гроші з кредитки.
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:32

  wasilla написав:Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.

Логіка підказує, що можна поповнити за номером рахунку без розблокування, та буде коштувати дешевше або й взагалі безкоштовно - залежить від того, які ще маєте картки у розпорядженні та тарифів на безготівкове зарахування на кредитку. Не маю натхнення розгадувати той пазл, але ви можете спробувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:17

Re: Ощадбанк

  wasilla написав:Рахунки різні.

Тоді нуна просто закрити кредитку заявою у від-ні.
Погасити і закрити
І в сад той ощАд!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:26

Як в банці на пуші перейти з СМС?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:29

  Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?

В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:47

  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?

В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел :)

Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту?
Пишу щоб СМС повідомлення направляли на пошту.
Відрлвідають.
Сервіс тимчасово не доступний! Ми проводимо роботи з оптимізації швидкодії! Просимо скористатись сервісом пізніше. Вибачте за тимчасові незручності! :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 18 жов, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?

В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел :)

Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту?

Выбирайте канал инф-я
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:11

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:Выбирайте канал инф-я

Нема там такого
На теплій лінії сказали шо код по Ощад24 на пошту не буде приходити.
В Вас приходить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:Выбирайте канал инф-я

Нема там такого
На теплій лінії сказали шо код по Ощад24 на пошту не буде приходити.
В Вас приходить?

Я пальцем вхожу
Amethyst
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