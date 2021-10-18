Bosstone написав:Автор так написал, как будто это отдельная кредитка, которую "впарили" дополнительно к карте для целевых выплат.
Так воно і є. Є одна картка з якої платиться комуналка, без кредитліміту. І є інша картка кредитна яку впарили в додаток до основної. Навіть якщо заблокувати кредитку, то при встановленному ліміті на основній картці(операція не може бути виконана бо недостатньо коштів) кошти будуть зняті з заблокованої кредитки. Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим. Такий брєд десь в вересні 2021 почався, раніше такого не було. Кредитка на руках більше року.
Amethyst Рахунки різні. Воно автоматом таке робить якщо недостатньо коштів, або на основній картці встановлений ліміт. Відразу жере комісію, а потім в наступному місяці ще й пару копійок відсотків знімає з кредитки за користування кредиткою. Тільки встигай перекидати кошти на кредитку. Прикольно зробили, будьте обережні. Я ще місяць назад в калцентр звонив, що за неподобство. Сказали що то я неуважний, не ту картку вибрав. Але ні, в жовтні повторилось все те саме. п.С. По основній картці був ліміт і я його перевищив, мало б не провести операцію. А воно хлап і взяло гроші з кредитки.
wasilla написав:Більше того, щоб перевести кошти на заблоковану кредитку потрібно її ще й розблокувати за 20 грн перед тим.
Логіка підказує, що можна поповнити за номером рахунку без розблокування, та буде коштувати дешевше або й взагалі безкоштовно - залежить від того, які ще маєте картки у розпорядженні та тарифів на безготівкове зарахування на кредитку. Не маю натхнення розгадувати той пазл, але ви можете спробувати.
Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?
В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел
Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту? Пишу щоб СМС повідомлення направляли на пошту. Відрлвідають. Сервіс тимчасово не доступний! Ми проводимо роботи з оптимізації швидкодії! Просимо скористатись сервісом пізніше. Вибачте за тимчасові незручності!