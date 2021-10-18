Ок.
Може шось в Телеграмі дошліфовують. Завтра спробую.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:18
Re: Ощадбанк
Додано: Пон 18 жов, 2021 21:40
Додано: Пон 18 жов, 2021 21:44
Ощадбот:
"Звертайтесь, будь ласка, з листопада місяця. Наразі обрати канали інформування можливості немає."
Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
|