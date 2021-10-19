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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1850185118521853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
152
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:18

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:Я пальцем вхожу

Ок.
Може шось в Телеграмі дошліфовують. Завтра спробую.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:40

  demichh написав:А как с смс на Пуш перейти?


Ощадбот:
"Наразі має бути підключена послуга СМС-інформування, відключити СМС та отримувати пуш-повідомлення, такої можливості немає наразі."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?

В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел :)

Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту?
Пишу щоб СМС повідомлення направляли на пошту.
Відрлвідають.
Сервіс тимчасово не доступний! Ми проводимо роботи з оптимізації швидкодії! Просимо скористатись сервісом пізніше. Вибачте за тимчасові незручності! :(


Ощадбот:
"Звертайтесь, будь ласка, з листопада місяця. Наразі обрати канали інформування можливості немає."

Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25

Re: Ощадбанк

  alibob написав:Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...

Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:44

  nekefer написав:
  alibob написав:Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...

Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус

Та тут не только мыши. Стадо львов тоже за баранов держат в клетке.
acsir
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