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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:18
Amethyst написав:
Я пальцем вхожу
Ок.
Може шось в Телеграмі дошліфовують. Завтра спробую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 жов, 2021 21:40
demichh написав:
А как с смс на Пуш перейти?
Ощадбот:
"Наразі має бути підключена послуга СМС-інформування, відключити СМС та отримувати пуш-повідомлення, такої можливості немає наразі."
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alibob
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Додано: Пон 18 жов, 2021 21:44
Квесторе_поверніться написав: Amethyst написав: Квесторе_поверніться написав:
Як в банці на пуші перейти з СМС?
В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел
Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту?
Пишу щоб СМС повідомлення направляли на пошту.
Відрлвідають.
Сервіс тимчасово не доступний! Ми проводимо роботи з оптимізації швидкодії! Просимо скористатись сервісом пізніше. Вибачте за тимчасові незручності!
Ощадбот:
"Звертайтесь, будь ласка, з листопада місяця. Наразі обрати канали інформування можливості немає."
Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
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alibob
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Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25
alibob написав:
Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус
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nekefer
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:44
nekefer написав: alibob написав:
Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус
Та тут не только мыши. Стадо львов тоже за баранов держат в клетке.
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acsir
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Додано: Суб 30 жов, 2021 07:54
Подскажите, если СЕПить на дебетку Ощада со своего счета в другом банке - с какой суммы возбуждается фин мон ОБ?
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Sergion
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